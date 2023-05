Regno Unito: "The Telegraph", ex vicepremier Raab si dimette da deputato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dominic Raab, ex vicepremier, si dimetterà da deputato alle prossime elezioni generali. Raab, che una volta era stato considerato un potenziale leader del partito conservatore, si è dimesso il mese scorso dopo che un rapporto sulle accuse di bullismo ha rivelato comportamenti "irragionevolmente aggressivi". In una lettera vista dal quotidiano "The Telegraph" tra Raab e il presidente della sua associazione conservatrice locale, l'ex vice premier ha detto di essere preoccupato per l'effetto che il suo essere in politica stava avendo sulla sua famiglia. "Negli ultimi anni sono diventato sempre più preoccupato per la pressione che il lavoro ha esercitato sulla mia giovane famiglia", ha scritto Raab nella lettera, citando in particolare i due figli di 8 e 10 anni. Il collegio elettorale che Raab rappresenta dal 2010, Esher e Walton nel Surrey, è uno degli obiettivi principali per i liberaldemocratici alle prossime elezioni, che si terranno entro gennaio 2025. (Rel)