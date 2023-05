Roma: abusava sessualmente di ragazzini, insegnate di religione indagato a Tivoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un insegnante di religione di 46 anni, con incarichi in ambito religioso, è indagato dall procura di Tivoli per violenze sessuali reiterate per anni ai danni di diversi minorenni di sesso maschile, dell'età tra 10 e 15 anni (all'epoca della prima violenza), commesse nel territorio del circondano e in altre città d'Italia. Questa mattina è stata eseguita nei confronti dell’indagato una misura cautelare emessa dal Gip del tribunale di Tivoli. Come risulta dall'ordinanza cautelare, l'indagato, insegnante di religione e con incarichi in ambito religioso, dopo avere creato una relazione di fiducia e amicale con i minorenni e i loro genitori, è gravemente indiziato di avere commesso violenze sessuali, specie approfittando di gite organizzate unitamente ad associazioni educative anche di carattere religioso, delle quali faceva parte. La necessità di diffondere la notizia, secondo la procura di Tivoli, sta nella possibilità di raccogliere eventuali segnalazioni in ordine a fatti analoghi o in contesti analoghi, in considerazione della reiterazione delle violenze in diversi luoghi e ai danni di più minorenni e del fatto che dalle indagini è emerso che le vittime o i loro genitori si erano confidate o avevano segnalato diverse condotte senza che queste emergessero, anche per un clima di sostanziale diffidenza nei confronti delle vittime. (Rer)