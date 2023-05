Brasile: ministro Esteri incontrerà domani segretario generale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, si trova a New York, dove domani incontrerà il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite (Onu), Antonio Guterres. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. Al suo arrivo oggi negli Stati Uniti, Vieira ha incontrato la sottosegretaria dell'Onu, Amina Mohammed. "Il ministro e la sottosegretaria hanno affrontato temi legati alla riforma del Consiglio di sicurezza dell'Onu e alla presidenza di turno dell'organismo che sarà assunta dal Brasile a ottobre. I due hanno anche parlato del conflitto in Ucraina, della situazione umanitaria ad Haiti e della promozione della parità di genere nel segretariato dell'Onu", si legge nella nota.(Brb)