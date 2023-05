Usa: Biden, ottimista sulla possibilità di fare progressi sul debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito ancora una volta di essere “ottimista” in merito alla possibilità di “fare progressi” nel quadro delle discussioni tese a trovare un accordo che consenta di alzare il tetto del debito federale, evitando così un default che potrebbe verificarsi già dal primo giugno. Durante il suo incontro alla Casa Bianca con il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, Biden ha sottolineato nuovamente che “il default non è una opzione”, ricordando che una simile prospettiva avrebbe conseguenze drastiche sui cittadini statunitensi e sul resto del mondo. “Entrambi siamo d’accordo sulla necessità di ridurre il deficit”, ha aggiunto. (Was)