Giappone: Liberaldemocratici puntano a allentare vincoli all'export di armamenti entro l'estate (2)

- Kishida ha promesso al presidente dell'Ucraina la fornitura di un centinaio di mezzi militari donati dalle Forze di autodifesa nipponiche, durante il faccia a faccia tra i due leader al termine del vertice del G7 di Hiroshima, nella giornata di domenica. Kishida si è impegnato inoltre a stanziare altri 470 milioni di dollari per la ricostruzione del settore energetico dell'Ucraina, e 30 milioni di dollari in aiuti non letali, incluse 30mila razioni alimentari. Il Giappone è vincolato da leggi che proibiscono l'esportazione di armamenti a Paesi terzi, specie se parte attiva di conflitti. I media giapponesi ipotizzano che i veicoli promessi da Kishida possano essere trasporti truppe, veicoli ad alta mobilità "Hayate" e mezzi per la logistica militare privi di armamenti. (Git)