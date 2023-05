Usa-Cina: Pentagono smentisce Biden, no revoca sanzioni a ministro Difesa Li

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha chiarito ieri che Washington non sta valutando la revoca delle sanzioni imposte al ministro della Difesa cinese, Li Shangfu. Il Pentagono ha così ritrattato le dichiarazioni del presidente Usa Joe Biden, che aveva prospettato una decisione in tal senso a margine del summit del G7 a Hiroshima, in Giappone. Gli Stati Uniti non stanno considerando la possibilità di revocare sanzioni a fini negoziali, ha spiegato ieri il portavoce del dipartimento della Difesa Matthew Miller, escludendo la possibilità di una iniziativa che secondo diversi osservatori sarebbe necessaria a rilanciare il dialogo diretto tra il ministro cinese Li e il segretario della Difesa statunitense Lloyd Austin. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Li nel 2018, imputandogli un ruolo diretto nelle acquisizioni cinesi di aerei da combattimento russi Su-35 e sistemi di difesa aerea S-400. La presa di posizione del Pentagono allontana la possibilità di un incontro bilaterale tra i responsabili della Difesa delle due maggiori potenze mondiali a margine del Dialogo di Shangri-La in programma a Singapore il mese prossimo. (Was)