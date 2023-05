Usa: immagine falsa di un'esplosione al Pentagono getta momentaneamente nel panico Wall Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un fotomontaggio che ritrae una finta esplosione al Pentagono è circolato nel web ieri, diventando virale e gettando brevemente nel panico gli investitori a Wall Street, dove i principali indici azionari hanno registrato una improvvisa flessione durata circa 10 minuti. L'immagine, che si sospetta possa essere stata generata tramite un programma d'intelligenza artificiale (Ia), è stata diffusa da diversi profili sui social media, costringendo il dipartimento della Difesa Usa a diffondere una nota ufficiale per negarne l'autenticità. Come riferito dall'emittente televisiva "Cnn", un paio di tweet che riportavano l'immagine falsa corredata dalla didascalia "Ultim'ora: esplosione nei pressi del Pentagono" sono stati pubblicati alle 10:09 di ieri (ora di Washington), e in poche ore hanno accumulato più di mezzo milione di visualizzazioni e numerosi rilanci, anche da parte di profili verificati. Il dipartimento della Difesa ha commentato pubblicamente l'immagine nel pomeriggio, confermando che "si tratta di un resoconto falso, e il Pentagono oggi non è stato bersaglio di un attacco". (Was)