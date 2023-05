Usa: Hillary Clinton su Biden, "la gente ha tutto il diritto di considerare la sua età"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex segretaria di Stato ed ex candidata alla Casa Bianca Hillary Clinton ha dichiarato che nonostante il presidente degli Stati Uniti Joe Biden possa vantare "buoni risultati", "la gente ha tutto il diritto di prendere in considerazione" l'età avanzata del presidente nel valutare se rieleggerlo per un secondo mandato. Clinton, che ha preso la parola al "Financial Times Weekend Festival" a Washington, ha commentato su richiesta dell'intervistatore le immagini del presidente Biden che durante il G7 a Hiroshima, lo scorso fine settimana, è inciampato percorrendo una rampa di scale. "Quando accade è una preoccupazione per tutti", ha dichiarato Clinton riferendosi ad episodi analoghi che hanno già visto protagonista Biden dopo il suo insediamento alla Casa Bianca. "Ci sono stati presidenti assai più giovani che sono inciampati in passato senza suscitare palpitazioni, ma la sua età (del presidente Biden) è effettivamente un tema, e la gente ha tutto il diritto di prenderlo in considerazione", ha affermato Clinton, pur precisando di sostenere la candidatura del presidente per un secondo mandato alla Casa Bianca. (Was)