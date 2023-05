Timor Est: opposizione vince le elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso nazionale per la ricostruzione di Timor (Cnrt), partito di opposizione guidato dall'eroe indipendentista Xanana Gusmao, ha vinto le elezioni parlamentari che si sono tenute a Timor Est lo scorso fine settimana, ottenendo il 42 per cento dei consensi complessivi. Lo hanno riferito oggi i media di Stato del Paese. Il Fronte rivoluzionario per un Timor Est indipendente (Fretilin) del primo ministro uscente Jose Maria Vasconcelos ha ottenuto il 26 per cento dei consensi, e altre 15 formazioni politiche minori si sono divise i voti rimanenti. L'esito della consultazione anticipa un ritorno di Gusmao a capo del governo. Le elezioni parlamentari che si sono tenute a Timor Est domenica sono le quinte organizzate dall'indipendenza del Paese nel 2002. Il primo ministro verrà eletto dal nuovo parlamento. L'ex colonia portoghese, che conta 1,3 milioni di abitanti, deve fare i conti col rapido esaurimento delle risorse petrolifere da cui è dipesa sino ad oggi, con la povertà e la sfida della diversificazione dell'economia. Lo scorso anno si sono tenute nel Paese le elezioni presidenziali, vinte dal leader indipendentista e premio Nobel Jose Ramos-Horta, a sua volta esponente del Cnrt. (Fim)