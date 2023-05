Usa: McCarthy su debito, disaccordo su alcuni punti ma possiamo trovare terreno comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partecipanti alle discussioni tese a trovare un accordo per alzare il tetto al debito federale “non sono d’accordo su alcuni punti”, ma “concordano sulla necessità di cambiare la traiettoria che sta seguendo il Paese: il nostro debito è troppo elevato”. Lo ha detto il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, durante un colloquio alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Possiamo trovare un terreno comune per rafforzare la nostra economia e combattere l’inflazione, riducendo la dipendenza del nostro Paese dalla Cina”, ha detto. (Was)