- Il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, non è disposto a discutere alcun incremento delle tasse nel quadro delle trattative per alzare il tetto del debito federale. Parlando ai giornalisti dopo il colloquio avuto alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, McCarthy ha affermato che “il problema non sono le entrate, ma la spesa pubblica”. (Was)