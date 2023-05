Usa: crisi debito, leader Democratici alla Camera Jeffries apre a congelamento spesa pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza democratica alla Camera dei rappresentanti Usa, Hakeem Jeffries, ha dichiarato ieri di essere disposto a considerare un congelamento della spesa pubblica ai livelli attuali, come misura di compromesso per sbloccare i negoziati sul debito tra la Casa Bianca e i Repubblicani. "Nell'ambito degli sforzi tesi a trovare un terreno comune, siamo disposti a considerare un congelamento della spesa", ha detto Jeffries commentando l'ultimo infruttuoso incontro tra il presidente Joe Biden e il leader dei Repubblicani alla Camera Kevin McCarthy, mentre incombe il rischio di un default dello Stato federale. Jeffries ha dichiarato che il congelamento della spesa "non è una proposta estrema. Si tratta di una proposta ragionevole". Per il momento, però, i Repubblicani restano inamovibili nella richiesta di una riduzione della spesa pubblica, evidenziando l'enorme deficit del bilancio federale Usa, che lo scorso anno è ammontato a 1.375 miliardi di dollari. L'apertura di Jeffries si scontra inoltre con la posizione dell'ala progressista del Partito democratico, categoricamente contraria all'imposizione di limiti alla spesa pubblica, e che chiede invece un aumento della pressione fiscale sui redditi elevati. (segue) (Was)