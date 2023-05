Usa: crisi debito, leader Democratici alla Camera Jeffries apre a congelamento spesa pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito “produttivo” il colloquio di ieri con il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, per continuare le discussioni tese a trovare un accordo per alzare il tetto del debito federale, evitando così un default in estate. In una nota, Biden ha affermato che “entrambe le parti hanno ribadito nuovamente che il default non rappresenta una opzione”. L’unico modo per andare avanti, ha aggiunto, è continuare a “negoziare in buona fede per raggiungere un accordo bipartisan”. Nonostante rimangano “alcuni punti su cui siamo in disaccordo”, ha concluso, le parti “continueranno a lavorare per definire il percorso da seguire”. (Was)