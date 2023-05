Giappone: Liberaldemocratici puntano a allentare vincoli all'export di armamenti entro l'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico, principale forza politica di governo del Giappone, intende riprendere questa settimana il dibattito sull'allentamento delle misure legislative che limitano fortemente le esportazioni di armamenti, con l'obiettivo di giungere a un'intesa entro l'estate. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui il governo del primo ministro Fumio Kishida ha fretta di ampliare i margini legali per l'assistenza del Giappone all'Ucraina, che sino ad oggi si è limitata ad aiuti non militari. Secondo il quotidiano "Nikkei", Kishida teme che il Giappone faticherebbe a ottenere sostegno internazionale nel caso di una crisi nell'Asia Orientale, se prima Tokyo non giocherà un ruolo di maggior centralità nell'assistenza a Kiev. (segue) (Git)