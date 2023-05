Thailandia: partiti di opposizione siglano accordo di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito progressista Phak Kao Klai (Andiamo Avanti), vincitore delle elezioni parlamentari che si sono svolte in Thailandia il 14 maggio, ha firmato un accordo politico per la costituzione di una coalizione di governo con sette altri partiti di opposizione. L'accordo prevede tra gli altri punti la revoca della leva militare obbligatoria, ma anche la rinuncia ad abrogare la legge sulla lesa maestà (ovvero la Sezione 112 del codice penale). Phak Kao Klai viene dunque meno a una delle sue principali promesse elettorali, ma tale passo indietro assicura alla formazione progressista il sostegno del partito conservatore Bhumjaithai (Orgoglio thai), terza forza politica della futura Camera dei rappresentanti della Thailandia secondo i risultati delle elezioni, che potrà contare su 70 seggi nel prossimo parlamento. I partiti firmatari dell'accordo, tra cui la formazione progressista Pheu Thai, si impegnano a sostenere l'elezione a premier del leader di Phak Kao Klai, Pita Limjaroenrat, anche se l'esito del voto parlamentare per la scelta del prossimo capo del governo dipenderà in misura determinante dai 250 membri del Senato nominati dalle forze armate. (segue) (Fim)