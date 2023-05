Thailandia: partiti di opposizione siglano accordo di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il responsabile della strategia del partito Phak Kao Klai ha inviato una lettera ai membri del Senato thailandese, chiedendo loro di rispettare la volontà espressa dai cittadini nella scelta del prossimo capo del governo. Il dirigente del partito Parit Wacharasindhu - nipote dell'ex premier thailandese Abhisit Vejjajiva - ha scritto ai senatori che "non dovrebbe essere vostro diritto in un sistema democratico opporvi al consenso dell'opinione pubblica, che ha espresso con chiarezza attraverso il voto di voler assistere a un cambiamento". Parit ha ricordato inoltre che 67 senatori si erano espressi in favore dell'abolizione della sezione 272 della Costituzione, che consente ai senatori non eletti di partecipare al voto per l'elezione del capo del governo. Alcuni senatori, tuttavia, hanno già ribadito il proprio no all’ipotesi di un governo guidato dal Phak Kao Klai. “Non accetterò Pita come primo ministro”, ha dichiarato il senatore Jadet Inswang facendo riferimento proprio al pericolo dell’abolizione della legge sulla lesa maestà. Simile posizione è stata espressa da Kittisak Ratanawaraha, secondo cui “l’aspirante premier deve amare il Paese e la monarchia”. (Fim)