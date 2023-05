Giappone: attività industriale in crescita per la prima volta dopo sette mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Giappone ha conseguito una crescita reale destagionalizzata dell'1,6 per cento nei primi tre mesi del 2023, grazie alla solidità dei consumi interni e alla progressiva revoca delle misure di contenimento della pandemia di Covid-19. Lo certificano i dati pubblicati oggi dal governo giapponese. Il prodotto interno lordo reale, che tiene conto dell'andamento dell'inflazione, ha registrato una crescita dello 0,4 per cento rispetto al trimestre precedente. Nell'anno fiscale 2022, che si è concluso a marzo, la terza economia mondiale ha conseguito una crescita reale dell'1,2 per cento, superando di un decimo di punto percentuale la previsione dei mercati. (segue) (Git)