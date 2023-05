Giappone: attività industriale in crescita per la prima volta dopo sette mesi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha accumulato un deficit commerciale record di 21.730 miliardi di yen (160 miliardi di dollari) nel corso dell'anno fiscale 2022, conclusosi lo scorso marzo. Lo certificano i dati pubblicati dal ministero delle Finanze, che riflettono l'aumento del costo dell'energia e l'indebolimento dello yen. Nel corso dell'anno fiscale da poco concluso le importazioni del Giappone hanno registrato un balzo del 32,2 per cento su base annua a 120.950 miliardi di yen, mentre le esportazioni sono aumentate soltanto del 15,5 per cento, a 99.230 miliardi di yen. Il 2022 è stato per il Giappone il secondo anno consecutivo di passivo della bilancia commerciale. Nel solo mese di marzo 2023, il Paese ha registrato un deficit commerciale record di 754,51 miliardi di yen. (Git)