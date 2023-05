Asia: prezzi gas naturale ai minimi da maggio 2021, cresce consumo carbone in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo spot del gas naturale sui mercati asiatici calcolato da Refinitiv è calato a 9,80 dollari per milione di unità termiche britanniche (Btu) lo scorso venerdì, sotto la soglia di 10 dollari per la prima volta da maggio 2021. Si tratta di un calo del 90 per cento rispetto ai 70 dollari per milione di Btu toccati la scorsa estate, e del prezzo più basso registrato nella regione asiatica dall'inizio del conflitto in Ucraina, a febbraio dello scorso anno. Il forte calo riflette soprattutto il riorientamento degli acquisti di gas naturale da parte della Cina, che ha bruscamente ridotto le importazioni dall'Australia in favore di quelle dalla Russia. Sul calo dei prezzi regionali del Gnl influisce anche l'aumento del consumo di carbone da parte della prima potenza asiatica: il gas naturale è passato infatti dal rappresentare l'8,9 per cento dei consumi energetici cinesi nel 2021 all'8,5 per cento, il primo calo da 20 anni a questa parte; di contro, la percentuale di consumi energetici dal carbone è aumentata per la prima volta da 10 anni a questa parte, dal 56 al 56,2 per cento. (Git)