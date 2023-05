Usa: Biden dopo accordo su fiume Colorado, importante iniziativa per contrasto alla siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto dalle autorità di California, Arizona e Nevada per preservare il fiume Colorado rappresenta un importante passo avanti nel quadro del lavoro degli Stati Uniti per il contrasto alla siccità e al cambiamento climatico. Lo ha detto in una nota il presidente Usa, Joe Biden. “Grazie alla mia agenda, stiamo mettendo in campo risorse senza precedenti per la sostenibilità ambientale e idrica, per aiutare 40 milioni di cittadini che vivono e lavorano grazie al fiume Colorado”, ha detto. (Was)