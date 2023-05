Maltempo: Tajani, domani a Forlì riunione per dare una risposta rapida a imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani a Forlì cercheremo di fornire una risposta rapida alle imprese colpite dalle inondazioni in Emilia-Romagna. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, partecipando a “Quarta Repubblica”. A Forlì domani ci sarà una riunione con le imprese “che fanno export, andremo con Ice, Simest e Sace” per vedere “cosa possiamo fare, quanti soldi a fondo perduto possiamo dare”, per offrire una risposta il più rapida possibile. “Qua facciamo un investimento su un territorio che è un grande produttore agricolo e industriale, abbiamo già chiesto l’aiuto dell’Unione europea”, ha detto Tajani. Dal Fondo di solidarietà europea possono arrestare fino a 300-400 milioni di euro, ha proseguito il ministro, ricordando come non sarà però possibile usare i fondi del Pnrr. Di fronte a crisi come quella in Emilia-Romagna, torna il tema della protezione del territorio, ha aggiunto Tajani. (Res)