Usa: Montana, TikTok fa causa per evitare la messa al bando nello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il social network cinese TikTok ha fatto causa per bloccare una legge che vieterà di scaricare e utilizzare la piattaforma in Montana, a partire dal prossimo anno. Stando agli atti giudiziari, il social network posseduto dalla società cinese ByteDance ha affermato che la legge rappresenterebbe una violazione delle norme federali e del Primo Emendamento della Costituzione Usa. La legge è stata firmata dal governatore Greg Gianforte la scorsa settimana, e prevede una multa di 10 mila dollari al giorno per TikTok o per le aziende produttrici di smartphone che metteranno a disposizione la piattaforma per il download nei loro “negozi” online, a partire dal 2024. (Was)