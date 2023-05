Brasile-Spagna: cori razzisti contro Vinicius, procura spagnola apre un'inchiesta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo il Real Madrid ha presentato oggi una denuncia presso la procura spagnola per reati di odio e discriminazione nei confronti del giocatore brasiliano. L'allenatore del Real Madrid, l'italiano Carlo Ancelotti, era già intervenuto in difesa del brasiliano. In una conferenza stampa dopo la partita, Ancelotti si è rifiutato di commentare la partita e ha attaccato la Liga spagnola. Mentre il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha difeso Vinicius Junior e riconosciuto che esiste davvero un "problema con il razzismo nel nostro Paese", il presidente della Liga, Javier Tebas, ha respinto le critiche affermando che "né la Spagna né la Liga sono razziste". "Non possiamo permettere che venga offuscata l'immagine di una competizione che è il simbolo dell'unione dei popoli, dove più di 200 giocatori in 42 club sono afro-discendenti e ricevono, in ogni turno, il rispetto e l'affetto dei tifosi", ha detto. (Brb)