Usa: dipartimento Giustizia chiede informazioni su accordi immobiliari di Trump in sette Paesi stranieri

- Lo staff di Jack Smith, il consigliere speciale che sta portando avanti le indagini del dipartimento della Giustizia in merito ai documenti classificati ritrovati la scorsa estate nella residenza privata di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida, ha inviato mandati di comparizione alla Trump Organization, chiedendo informazioni in merito alle attività imprenditoriali dell’ex presidente degli Stati Uniti in una serie di Paesi stranieri. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che l’ufficio di Smith avrebbe chiesto maggiori informazioni in merito ad alcuni accordi di natura immobiliare siglati dalla Trump Organization in un totale di sette Paesi: Cina, Francia, Turchia, Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Oman. Il consigliere speciale ha chiesto di ottenere dettagli in merito a tutti gli accordi raggiunti in questi Paesi a partire dal 2017, quando Trump ha giurato come presidente dopo la vittoria alle elezioni del 2016. (Was)