Usa: Biden su debito, serve un accordo bipartisan

- Un accordo bipartisan è necessario per alzare il tetto al debito federale. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante il suo colloquio alla Casa Bianca con il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy. “Serve un accordo che vada bene ad entrambe le parti”, ha detto, aggiungendo che i partecipanti alle discussioni sul tetto del debito non sono ancora d’accordo sulle aree in cui concentrare i tagli alla spesa pubblica. “È normale che ci siano dei punti su cui non siamo d’accordo, ma confido comunque nella possibilità di raggiungere un obiettivo comune: abbiamo una grande responsabilità”, ha detto, facendo riferimento alla necessità di evitare un default che potrebbe verificarsi già dal primo giugno, in mancanza di un accordo. (Was)