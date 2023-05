Usa: McCarthy su debito, accordo ancora non c’è ma conversazione molto produttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca e il Congresso non hanno ancora raggiunto un accordo finale per alzare il tetto del debito federale. Lo ha detto il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, parlando con i giornalisti al termine del suo incontro alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Non abbiamo ancora finalizzato un accordo, ma la conversazione è stata molto produttiva: la migliore finora”, ha detto. (Was)