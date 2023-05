Usa: governatore della Virginia sta considerando di nuovo una corsa alla Casa Bianca nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Virginia, Glenn Youngkin, sta prendendo nuovamente in considerazione la possibilità di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2024. Fonti del Partito repubblicano hanno riferito al portale di informazione “Axios” che alcuni finanziatori e donatori del partito hanno incoraggiato Youngkin a candidarsi, non fidandosi di Donald Trump e alla luce di un recente calo dei consensi per il governatore della Florida, Ron DeSantis, il quale dovrebbe confermare la sua corsa alla Casa Bianca nei prossimi giorni. “Sta riprendendo in considerazione questa possibilità”, ha detto ad “Axios” una fonte anonima vicina all’ufficio del governatore. (Was)