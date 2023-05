Usa: McCarthy su debito, bisogna prendere una decisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna prendere una decisione per quanto riguarda il rialzo del tetto al debito federale. Lo ha detto il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, che tra meno di due ore incontrerà di nuovo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per discutere un accordo che consenta di evitare un default che potrebbe verificarsi già dal primo giugno. Parlando con i giornalisti al Congresso, McCarthy ha ribadito la necessità di “fare progressi verso un accordo definitivo”. L’incontro odierno tra Biden e McCarthy è stato organizzato dopo un fine settimana di tensioni tra i negoziatori che hanno portato avanti le trattative durante il viaggio del presidente Usa in Giappone, in occasione del vertice dei leader del G7. (Was)