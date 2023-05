© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia ha inviato una squadra di soccorso in Italia per aiutare dopo le inondazioni. Lo riferisce il dicastero degli Esteri slovacco. "Il nostro Paese è tra i primi a rispondere alle richieste dell'Italia" per l'assistenza. "Verrà schierato un team di 25 membri con attrezzature speciali per aiutare a gestire le conseguenze di gravi alluvioni e frane", ha reso noto il ministero. (Vap)