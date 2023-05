Regno Unito: sciopero di tre giorni dei medici in formazione dal 14 al 17 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici in formazione del Servizio sanitario nazionale britannico hanno indetto uno sciopero di tre giorni dal 14 al 17 giugno, nell'ambito di una disputa salariale con le autorità. L'interruzione dei servizi, per 72 ore, inizierà dalle 7:00 di mercoledì 14 giugno e si concluderà alle 7:00 di sabato 17 giugno. Sarà il terzo sciopero che i medici in formazione hanno indetto nell'ambito di una campagna per costringere il governo a dare loro un aumento di stipendio del 35 per cento per compensare quello che stimano essere un calo del 26,2 per cento del valore in termini reali dei loro stipendi dal 2008. Il sindacato dei medici in formazione, il Bma, ha spiegato che l'offerta del governo di un aumento del 5 per cento "semplicemente non è un'offerta credibile". (Rel)