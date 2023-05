Ambiente: Tajani, contrastare cambiamento climatico ma attenzione a "ideologia" che non produce effetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo proteggere la natura e impegnarci contro il cambiamento climatico ma va anche tutelato il tessuto imprenditoriale italiano. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, partecipando a “Quarta Repubblica”. “Da Bruxelles arrivano delle proposte frutto di un’ideologia, quasi di una religione”, ha detto il ministro, parlando di una “visione di lotta al cambiamento climatico che non produce effetti sul cambiamento climatico” visto l’impatto sulle imprese, che potrebbero lasciare l’Italia e l’Europa per spostarsi in Paesi dove non ci sono limitazioni. "Ci sono visioni fondamentaliste che vanno contro la nostra cultura" e fanno danni all'economia, ha rilevato.(Res)