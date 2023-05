Argentina: governo a lavoro per ripresa attività impianto produzione acqua pesante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino sta lavorando al ricondizionamento dell'Impianto industriale di acqua pesante (Piap) nella provincia di Neuquén. L'avvio del sito consentirebbe di riprendere la produzione di acqua pesante in circa 25 mesi, secondo quanto riferisce l'agenzia "Télam". "Il Piap è il più grande impianto ad acqua pesante del mondo e come tale rappresenta un asset strategico per il Paese perché garantisce di avere il ciclo completo del combustibile nucleare e la possibilità di avere un nuovo impianto di questo tipo che dipenderà da questo input", ha detto la presidente della Commissione nazionale per l'energia atomica dell'Argentina (Cnea), Adriana Serquis. L'impianto industriale ha una capacità produttiva di 200 tonnellate di acqua pesante all'anno. Il progetto prevede la possibilità di studiare un piano aziendale orientato alla fornitura di clienti esteri che utilizzano acqua pesante come input per usi elettronici e medicali. (Abu)