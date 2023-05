Brasile-Spagna: cori razzisti contro Vinicius, procura spagnola apre un'inchiesta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Giappone, prima di rientrare dalla sua partecipazione al G7, il presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha espresso solidarietà al giocatore e chiesto azioni da parte delle autorità spagnole. "È importante che la Fifa e il campionato spagnolo prendano misure serie, perché non possiamo permettere che il fascismo e il razzismo prendano il controllo degli stadi di calcio", ha detto Lula. "Non è possibile che quasi alla metà del 21mo secolo vediamo il pregiudizio razziale prendere forza in diversi stadi di calcio in Europa", ha detto. "Non è giusto che un ragazzo di origini umili che ha vinto nella vita diventando uno dei migliori giocatori del mondo venga offeso in ogni stadio che frequenta", ha aggiunto Lula. Il 10 maggio Brasile e Spagna hanno firmato un accordo bilaterale contro il razzismo e la xenofobia, nell'ambito della visita di stato di Lula in Spagna. L'iniziativa prevede misure per aiutare le vittime a denunciare i reati, riconoscere che attualmente c'è una sottostima dei casi e approfondire studi e indagini sull'impatto del razzismo strutturale in entrambe le società. (segue) (Brb)