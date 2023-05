Usa: E. Jean Carroll chiede nuovi risarcimenti a Trump dopo dichiarazioni sulla “Cnn”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornalista e scrittrice E. Jean Carroll, che ha recentemente vinto un risarcimento da cinque milioni di dollari dopo aver vinto le cause civili avviate nei confronti di Donald Trump, dopo che una giuria lo ha riconosciuto colpevole di violenza sessuale e diffamazione ai danni della donna, ha chiesto un nuovo risarcimento alla luce delle dichiarazioni rilasciate dall’ex presidente degli Stati Uniti durante una intervista sull’emittente “Cnn”, il 10 maggio scorso. In quell’occasione, Trump ha smentito nuovamente tutte le accuse avanzate nei suoi confronti, affermando che la storia raccontata dalla Carroll sarebbe “falsa e inventata”. Stando agli atti giudiziari presentati oggi, le nuove dichiarazioni di Trump dimostrerebbero “il suo livore e astio nei confronti di E. Jean Carroll, nel portare avanti continue diffamazioni nei suoi confronti: una simile condotta consente di chiedere ulteriori risarcimenti a fronte di danni morali”. (Was)