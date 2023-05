Usa: Yellen scrive di nuovo al Congresso, senza accordo su debito default “molto probabile” dal primo giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha ribadito la necessità di trovare in fretta un accordo che consenta di alzare il tetto del debito federale, evitando così un default che potrebbe verificarsi già dal primo giugno. In una nuova lettera indirizzata al presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, l’ex governatrice della Federal Reserve ha affermato che “molto probabilmente” il Tesoro non sarà in grado di far fronte alle spese del governo federale a partire dal primo giugno, in mancanza di un accordo risolutivo tra la Casa Bianca e i leader del Congresso. “I nuovi dati a nostra disposizione indicano che molto probabilmente il Tesoro non sará in grado di far fronte a tutte le spese già dal primo giugno, se il Congresso non alzerà il tetto del debito”, ha scritto la Yellen. (Was)