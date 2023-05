Germania: “Der Spiegel”, una dei golpisti arrestati aveva cercato contatti con Putin e Lavrov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva cercato di contattare il presidente e il ministro degli Esteri della Russia, Vladimir Putin e Sergej Lavrov, una dei tre golpisti arrestati in Germania nel quadro delle indagini della Procura generale federale (Gba) sul piano di colpo di Stato ordito dal principe Enrico XIII di Reuss. È quanto il settimanale “Der Spiegel” afferma di aver appreso da proprie fonti, secondo cui gli eversori intendevano ottenere l'appoggio di Mosca. Gli ultimi arresti per i preparativi di golpe riguardano due uomini e una donna, catturati dagli agenti dell'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) nei circondari del lago di Costanza, di Harburg e Freudenstadt. I tre sono sospettati di appartenenza a “Il Consiglio”, l'organizzazione eversiva di estrema destra guidata dal principe di Reuss. Il gruppo aveva pianificato un golpe in Germania con l'obiettivo di rovesciare il governo federale e instaurare un nuovo Stato che, modellato sull'Impero tedesco del 1871-1918, avrebbe avuto l'aristocratico come reggente. A tal fine, “Il Consiglio” si era dotato di una componente militare, denominata “Compagnie di difesa della Patria”. L'organizzazione è stata smantellata con l'operazione “Kangal” che, su mandato del Gba, è stata attuata il 7 dicembre 2022 in 12 dei 16 Laender della Germania, in Italia e in Austria. Le forze dell'ordine hanno arrestato 25 golpisti, tra cui il principe di Reuss, di cui due sono stati rilasciati. Un altro militante dell'organizzazione eversiva è stato catturato a Reutlingen il 22 marzo scorso, durante una seconda operazione scattata in diversi Stati tedeschi, disposta dal Gba nel quadro delle indagini su “Il Consiglio”. L'uomo è stato arrestato perché ha esploso colpi d'arma da fuoco contro gli agenti di polizia venuti a perquisire la sua abitazione, ferendone uno in maniera lieve. Vi sono poi oltre 30 indagati per il piano di golpe del principe di Reuss che si trovano a piede libero. Il Gba accusa gli eversori di associazione a scopo di terrorismo e tentativo di colpo di Stato. (segue) (Geb)