Spagna: cori razzisti contro brasiliano Vinicius, Sanchez annuncia "tolleranza zero"

- Il presidente del governo della Spagna, Pedro Sanchez, ha criticato gli insulti razzisti subiti subito dal calciatore brasiliano del Real Madrid, Vinicius 'Vini' Junior, durante una partita del campionato di calcio spagnolo domenica 21 maggio, annunciando "tolleranza zero" contro i razzisti. "Tolleranza zero per il razzismo nel calcio. Lo sport si fonda sui valori della tolleranza e del rispetto. L'odio e la xenofobia non devono avere posto nel nostro calcio e nella nostra società", ha dichiarato in una conferenza stampa, annunciando una campagna contro il razzismo negli stadi spagnoli. L'iniziativa sarà curata dal Consiglio superiore dello Sport spagnolo, legato al ministero dello Sport, insieme alla Federcalcio spagnola e alla Liga, la lega spagnola dei club di calcio che organizza il principale campionato del paese.(Brb)