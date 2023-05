Ue: al Consiglio Affari esteri discussione su Ucraina, stallo su nuove sanzioni a Mosca e richiesta per rapido invio di armi a Kiev (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come confermato poi in serata anche dal ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares, in un punto stampa al termine della riunione di Bruxelles, non si sono però svolte discussioni in merito. Non solo Ucraina, però, nelle discussioni di Bruxelles. Nel corso della giornata, a tenere banco fra i ministri europei, anche la questione tunisina, con l'Italia che ha spinto molto sul tema, come confermato anche dallo stesso Tajani al termine dei lavori. "Siamo riusciti finalmente a trasformare il dibattito sulla Tunisia in una vera disponibilità ad affrontare in maniera pragmatica la situazione del Paese, che per noi è fondamentale per garantire stabilità nell'area, ma anche per contrastare i flussi di immigrati irregolari che partono soprattutto dal porto di Sfax", ha dichiarato. "Grazie alle nostre insistenze, e grazie alla nostra azione, sono cambiate molte cose, quindi siamo soddisfatti", ha aggiunto. Lo stesso ministro italiano, ha poi spiegato di aver insistito molto, nell'incontro avuto con l'omologo svedese, sull'accordo da raggiungere per il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo. "Un piano che tenga certamente conto anche la questione della migrazione interna, ma che dovrà anche affrontare la questione della migrazione esterna. Perché se aumenta l'immigrazione irregolare esterna, aumenta anche l'immigrazione irregolare all'interno dell'Unione europea". Come Italia, ha continuato il ministro, "siamo interessati a trovare una soluzione equilibrata che non penalizzi il nostro Paese, alle prese con il problema della migrazione esterna lungo la rotta del Mediterraneo e, lungo la rotta balcanica, anche con alcuni problemi di immigrazione interna. Non possiamo essere il luogo di approdo dove rimangono immigrati irregolari che invece vogliono andare da altre parti. Bisogna avere una strategia europea complessiva che non penalizzi il nostro Paese. Stiamo lavorando e voglio essere ottimista", ha concluso. (segue) (Beb)