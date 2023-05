Ue: al Consiglio Affari esteri discussione su Ucraina, stallo su nuove sanzioni a Mosca e richiesta per rapido invio di armi a Kiev (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Situazione tunisina, come si apprende anche da fronti diplomatiche, che è stata illustrata anche dal ministro egli Esteri portoghese, protagonista il 9 e 10 maggio assieme all'omologa belga, di una missione nel Paese per conto dell'Alto rappresentante Borrell. Come si apprende dalla fonte, il ministro portoghese ha sottolineato che "l'attenzione mostrata in questi ultimi mesi è stata apprezzata e ne vanno colti i frutti". Anche l'Italia è intervenuta nella discussione, parlando per prima e, a quanto spiegano le fonti, venendo appoggiata e citata da alcuni ministri degli altri Paesi. "Nel corso degli scambi è stato sottolineato a varie riprese che l'impegno dell'Ue nei confronti della Tunisia è irrinunciabile, a fronte dei rischi dal punto di vista economico, migratorio e geopolitico", conclude la fonte. Tra i vari aspetti toccati vi è stato anche quello legato al sostegno del Fondo monetario internazionale e alle riforme richieste. Nel corso della giornata, c'è stato infine spazio per l'approvazione di un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti di altre cinque persone e due entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran. (Beb)