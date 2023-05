Torino: il Salone dei record rafforza i fronti contrapposti nel panorama politico nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A mettere la parola fine, almeno per ora, allo polemiche, ci ha pensato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che oggi ha espresso “solidarietà alla ministra” sottolineato però il “diritto dei manifestanti a protestare in maniera non violenta”. Gli echi di quest’anno finiranno certamente sulla scrivania della prossima direttrice Annalena Benini che avrà l’arduo compito di mantenere l’equilibrio dell’anime interne e esterne al Salone del libro. Il risultato si vedrà nel 2024, con la prossima edizione prevista dal 9 al 13 maggio. (Rpi)