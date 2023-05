Brasile: ministero Pianificazione e Bilancio, inflazione al 5,58 per cento nel 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel verbale diffuso dal Copom dopo l'ultima riunione, la Bc prevede una riduzione dell'inflazione nel secondo semestre del 2023, ma non con un'intensità sufficiente da poter riuscire a chiudere l'anno dentro i parametri stabiliti del 3,25 per cento. Per questo motivo la Bc non prevede a breve una riduzione significativa del tasso di interesse di riferimento, Selic, attualmente al 13,75 per cento. Il Copom afferma di seguire "con preoccupazione" le aspettative di inflazione. "Il basso livello di inerzia del mercato del lavoro in alcune economie e un'inflazione attuale persistentemente elevata e diffusa nel settore dei servizi suggeriscono che le pressioni inflazionistiche dovrebbero richiedere tempo per dissiparsi", si legge. "In questo contesto, la riduzione delle pressioni inflazionistiche continua a richiedere l'impegno e la determinazione della Banca centrale per controllare l'inflazione, mantenendo una politica di tassi di interessi restrittiva per un periodo più prolungato", evidenzia. La previsione degli analisti di mercato contenuta nel rapporto Focus relativo al Selic per il 2023 è del 12,50. La valutazione è stabile rispetto a una settimana e a un mese fa. (Brb)