Argentina: Banca centrale mette in circolazione nuova banconota da 2000 pesos

- La Banca centrale argentina (Bcra) ha messo oggi in circolazione una banconota da 2000 pesos. Il valore di questo biglietto raddoppia quello della banconota che fino ad ora aveva il valore più alto, ovvero 1000 pesos. La nuova banconota, che "sarà progressivamente distribuita attraverso la rete degli filiali bancari in tutto il Paese", "ha rigorose misure di sicurezza", ha affermato la Banca centrale. "Il modo in cui le persone effettuano i pagamenti nel nostro Paese sta subendo un cambiamento importante verso un maggiore utilizzo di mezzi elettronici, un processo che è stato fortemente promosso dalla Bcra attraverso misure e programmi innovativi e di grande impatto", ha spiegato la Banca centrale. "Questa banconota di valore più alto migliorerà il funzionamento degli sportelli automatici e allo stesso tempo ottimizzerà la traslazione di contanti", ha aggiunto.(Abu)