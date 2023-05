Ue: Scholz, l'allargamento non è altruismo, ma riguarda nostra credibilità ed economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allargamento dell'Ue ai Paesi dei Balcani occidentali, all'Ucraina, alla Moldavia e, “in futuro”, alla Georgia, non è “altruismo”, ma riguarda la sua “credibilità” e la sua economia. L'obiettivo è “garantire in modo permanente la pace in Europa” dopo la “svolta epocale”, innescata dalla guerra che la Russia ha mosso contro l'Ucraina. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante il discorso che ha tenuto al Parlamento europeo in occasione della Giornata dell'Europa. Il capo del governo federale ha aggiunto che “un Europa geopolitica si misura anche mantenendo le promesse fatte ai suoi immediati vicini”. Per Scholz, “un'onesta politica di allargamento mantiene i suoi impegni, soprattutto nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali, a cui abbiamo promesso l'adesione non meno di 20 anni fa”. Naturalmente, ha proseguito il cancelliere, “il processo di normalizzazione avviato tra Serbia e Kosovo e le riforme” negli Stati candidati a entrare nell'Ue “devono proseguire”. Allo stesso tempo, al “coraggio politico” mostrato dalla Macedonia del Nord devono seguire rapidi progressi nella sua adesione all'Unione europea. L'Ue deve “premiare” tali avanzamenti o “perde la sua influenza” e la politica di allargamento “perde il suo incentivo”. Per Scholz, “onestà” significa che “un'Ue allargata deve essere un'Ue riformata”, con l'ampliamento che “non dovrebbe essere l'unico motivo delle riforme, ma il loro obiettivo”. (Geb)