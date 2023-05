Serbia-Kosovo: tappa di dialogo tecnico a Bruxelles, focus su Associazione comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi a Bruxelles una tappa del dialogo tecnico Belgrado-Pristina. Il tema, secondo quanto riportato dai media, sarà la formazione dell'Associazione di comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo. Sono previsti incontri separati dell'inviato speciale dell'Ue per il dialogo, Miroslav Lajcak, con i capi delle squadre negoziali di Serbia e Kosovo, Petar Petkovic e Besnik Bisljimi. Gli incontri saranno seguiti da una riunione congiunta delle due delegazioni. In precedenza Lajcak è stato a Belgrado e Pristina per preparare il terreno per la nuova tappa. "Abbiamo discusso le aspettative della riunione di Bruxelles e ho sottolineato che è necessario concentrarsi sulla normalizzazione e l'attuazione dell'accordo di Bruxelles e dell'allegato di Ocrida. Ho anche sottolineato che è necessario evitare qualsiasi mossa non coordinata che potrebbe interrompere il processo", ha scritto Lajcak su Facebook a proposito delle visite effettuate. (Seb)