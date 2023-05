Serbia-Kosovo: Lajcak dopo tappa dialogo a Bruxelles, i colloqui proseguiranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ha detto dopo l'incontro di ieri a Bruxelles con i capi delle squadre negoziali di Serbia e Kosovo, Petar Petkovic e Besnik Bisljimi, che "i colloqui proseguiranno". "Nel nuovo ciclo di dialogo abbiamo discusso su come avanzare nell'attuazione dell'accordo del 27 febbraio (sulla proposta europea per la normalizzazione delle relazioni), con l'obiettivo di chiarire le questioni aperte", ha affermato Lajcak, ripreso dalla stampa di Belgrado. Il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, ha da parte sua affermato che "Pristina non vuole parlare di nulla" e ha aggiunto che durante la tornata di dialogo il comportamento di Bisljimi è stato "scandaloso". "Non so come si possa andare nella direzione della normalizzazione dei rapporti se Pristina non vuole parlare di nulla", ha affermato Petkovic. Secondo il rappresentante serbo, sebbene Belgrado sia arrivata preparata e con un piano per discutere l'attuazione dell'accordo e la formazione dell'Associazione di comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo (Zso), Bislimi "non ha voluto dare risposte concrete", cercando continuamente di "sviare e interrompere la discussione".(Seb)