Kosovo: presidenti di Repubblica Ceca e Finlandia sostengono adesione al Consiglio d’Europa

- Il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, e quello della Finlandia, Sauli Niinisto, hanno espresso il proprio sostegno all'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa. Lo riferisce la stampa kosovara, precisando che le dichiarazioni di sostegno sono state espresse nel corso del vertice del Consiglio d’Europa di Reykjavik. "Mentre ci concentriamo sulla situazione in Ucraina, non dobbiamo dimenticare gli altri partner”, ha detto il presidente ceco Pavel. Niinisto ha affermato che i Balcani occidentali non devono essere dimenticati. "La Finlandia accoglie con favore gli ulteriori passi avanti verso l'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa”, ha dichiarato Niinisto.(Alt)