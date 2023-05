Brasile-Guyana: incendio provoca venti morti in scuola, solidarietà del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha espresso solidarietà al governo, al popolo e alle famiglie delle vittime di un incendio costato la morte di almeno venti persone a Mahdia, in Guyana. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. "Il governo brasiliano ha appreso con profonda costernazione dell'incendio scoppiato questa mattina presto in un dormitorio di una scuola secondaria nella zona di Mahdia in Guyana, provocando almeno venti morti e diversi feriti. Il Brasile esprime la sua solidarietà alle famiglie delle vittime, al governo e al popolo della Guyana", conclude la nota. (Brb)