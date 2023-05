Usa: Nebraska, governatore firma legge per vietare aborto dopo 12ma settimana di gravidanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano del Nebraska, Jim Pillen, ha firmato una proposta di legge tesa a vietare l’aborto in tutto lo Stato dopo la dodicesima settimana di gravidanza. La misura, entrata ufficialmente in vigore dopo la firma, prevede come uniche eccezioni i casi di stupro, incesto ed “emergenze mediche” nelle quali l’aborto rappresenta l’unico modo per salvare la vita alla madre, anche se il testo non fornisce una definizione specifica per quest’ultima fattispecie. La norma, approvata dall’Assemblea statale la scorsa settimana, vieta anche le terapie ormonali per l’affermazione di genere ai minori di 19 anni. (Was)