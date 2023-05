Governo: domani alle 11 Cdm a palazzo Chigi, a odg decreto su emergenza maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato per domani, 23 maggio 2023, alle ore 11, a palazzo Chigi, per - riferisce una nota di palazzo Chigi - l’esame del seguente ordine del giorno: decreto-legge: interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023, nonché nel settore energetico (presidenza - Protezione civile e Politiche del mare - Economia e finanze - Giustizia - Imprese e made in Italy - Lavoro e Politiche sociali - Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste - Istruzione e Merito - Università e Ricerca - Salute - Ambiente e Sicurezza energetica); decreto-legge: misure urgenti in materia sanitaria a favore delle Regioni a statuto ordinario (presidenza - Economia e Finanze - Salute); disegno di legge: abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1871-1890 e ulteriori abrogazioni di norme relative al periodo 1861-1870 (presidenza - Riforme istituzionali e Semplificazione normativa); leggi regionali e varie ed eventuali.(Com)