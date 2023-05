Antimafia: M5s, se confermate voci su presidenza Commissione non partecipiamo a voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le polemiche di questi giorni sulla presidenza della commissione Antimafia rischiano di compromettere la credibilità e l'autorevolezza di un'istituzione delicata e importante per la nostra democrazia. Riteniamo che vadano ascoltate le preoccupazioni delle associazioni delle vittime della mafia e del terrorismo e di Salvatore Borsellino: sono loro che interpretano al meglio i valori della Giustizia presenti nella nostra società. La commissione Antimafia è un pilastro dell'impegno istituzionale per la legalità, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione. Gli atti della Commissione sono nella storia del lavoro investigativo contro le mafie. Per il M5s è dunque irrinunciabile che per la presidenza venga indicata una figura che interpreti lo spirito della legge con cui abbiamo istituito la nuova Commissione. Se la maggioranza dovesse insistere sul nome che è circolato in questi giorni, il Movimento cinque stelle non parteciperà al voto in segno di totale contrarietà alla scelta che si vuole portare avanti". Lo affermano i membri M5s della commissione Antimafia.(Rin)